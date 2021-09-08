‘Bağımsız Mutlu Gençler” projesinin protokolü imzalandı

Adıyaman Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin hazırlayarak İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne sunduğu “Bağımsız Mutlu Gençler” adlı proje destek almaya hak kazandı.

İçişleri Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nce 2021 yılı proje destekleri kapsamında 88 Bin 300 TL mali destek almaya hak kazanan Adıyaman Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin hazırladığı projenin protokolü, Valilik Makamında Vali Mahmut Çuhadar ve Kulüp Başkanı Fikret Keleş arasında imzalandı.

İmzalanan “Bağımsız Mutlu Gençler” projesinin protokolü ile bağımlılıklarla mücadelede toplumda ve özellikle gençlere farkındalık düzeyini artırmak, bağımlılığı önleme yöntemlerinin ve gençlerin sosyal hayat uyum alanlarının geliştirilmesi, gençlerin spor, sanat, eğitim faaliyetleri yoluyla erişiminin artırılması, bu yollarla toplum sağlığı ve sosyal bütünleşme konusunda iyileşme sağlanması amaçlanıyor.

Yine proje kapsamında, atletizm, bisiklet, resim, bocce yüzme eğitimlerinin yanı sıra, bağımlılığı önleme seminerleri ve bağımlılıkla mücadele gençlik çalıştayı düzenlenecek.

Bu önemli projenin Adıyaman’a hayırlı olmasını dileyen Vali Mahmut Çuhadar, “İçişleri Bakanlığımız Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüzce kabul edilerek destek almaya hak kazanan proje özellikle madde bağımlılığı ve her türlü bağımlılığı önlemede herhangi bir bağımlılığa bulaşmamış dezavantajlı gençlerimize sosyal, sportif, kültürel etkinlikler ve gönüllük faaliyetleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenerek gençlerimizin bağımlılık riskinden korunması amaçlanmaktadır. Gençlerimize dokunacak olan bu projenin ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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