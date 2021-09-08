Adıyaman'da esnaf denetimleri sürüyor

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezinde faaliyetlerini sürdüren esnaflara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde faaliyetlerini sürdüren çeşitli meslek gruplarına yönelik denetimlerine devam ediyor.

Yapılan denetimler hakkında bilgi veren yetkililer, “Şehir genelinde faaliyetlerini sürdüren esnaflarımıza yönelik kaldırım işgali, ruhsat ve mesleklerine göre hijyen, gramaj ve personel temizliği gibi konularda denetimlerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın sağlığı ve daha rahat yaşayabilmeleri için gerçekleştirdiğimiz bu denetimlerimiz yıl boyunca devam edecek” diye konuştu.

Denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

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