Tutlu kadınlar siyah incir cipsi yapıyor

Adıyaman’ın Tut ilçesinde kurulan Tut Aile Destek Merkezi’nde kadınlar siyah incirden cips yapmaya başladı.

Avrupa’da yaygın olan meyve cipsi Tut Aile Destek Merkezi’nde yapılmaya başlandı. Merkezde kursa katılan 25 kişiye, 160 saatlik teorik ve uygulama bilgiler verilecek.

Kurs sonunda çeşitli meyvelerden cip yapılacak. İlk olarak siyah incirden cips yapmaya başlayan Tutlu kadınlar, yaklaşık 3 gün güneşte bekletilen siyah incir cipslerini kuru limon dilimi ve defne yaprağı ile paketleyecek.

Tut Aile Desteği Merkezi Gıda Mühendisi Damla Yoğurtcu, defne yaprağının cipslerin bozulmasını engelleyeceğini ve limon diliminin ise farklı bir görsellik katacağını dile getirdi.

Yoğurtcu, “ Atölyemize gelen taptaze siyah incirleri ilk önce olgunluk derecesine göre sınıflandırıp sonrasında temizledik. Cips yapmak üzere dilimlediğimiz incirleri kurutma düzeneğine dizdik, en doğal haliyle güneşte kurumaya bıraktık. Siyah İncir yaş hali ile meyve olarak tüketilmesinin yanında, kuru haliyle de yemiş olarak sevilerek tüketilen bir meyvedir. Antioksidan bir meyve olan İncir, vitamin, lif ve mineraller açısından da oldukça zengindir. İncir aynı zamanda kemiklerin büyüme ve iyileşme sürecini hızlandıran fosfor bakımından da oldukça zengin bir meyvedir” dedi.

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