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Adıyaman'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç telefon trafosuna çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre, Dumlupınar mahallesinde Mehmet Şahin idaresindeki Renault marka 27 E 2778 plakalı hafif ticari araç, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki telefon trafosuna çarptı. Kazada telefon trafosu çarpmanın etkisiyle devrildi. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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