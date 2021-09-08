Hızla gelen yaban domuzu sürüsünün geçişini beklediler

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Adıyaman’da araçlarıyla yolculuk yapan bir grup genç, sürü halinde hızla ilerleyen yaban domuzlarının yolun karşı tarafına geçişini bekledi.

Adıyaman merkez Külafhöyük köyü yakınlarında araçlarıyla ilerleyen bir grup genç, boş tarladan hızla gelen yaban domuzlarını fark etti. Gençler cep telefonlarıyla domuzları görüntülemeye başladı. Gençlerin durdurdukları araçlarının içerisinden görüntüledikleri yaban domuzu sürüsü hızla gelerek yolun karşı tarafına geçti. 30’a yakın domuzun bulunduğu sürü, boş araziler içerisinde gözden kayboldu. Domuzların gitmesiyle gençler, yoluna kaldığı yerden devam etti.

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