Hafriyat kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmek isterken hafriyat kamyonunun çarptığı Suriye uyruklu Ahmed El Hamed (69), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf. L. yönetimindeki 02 AG 346 hafriyat kamyonu, eczaneden ilaç aldıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen Ahmed El Hamed'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ahmed El Hamed'in hayatını kaybettiği belirlendi. Hamed´in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü Yusuf. L. gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-09-09 14:16:06



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