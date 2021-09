Meclis Başkanı Erdoğan, sincik'te yapılan hizmetleri yerinde inceledi

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Sincik ilçesini ziyaret ederek, ilçeye bağlı köy ve mahallelerde ki çalışmaları yerinde inceledi.

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve beraberindeki Genel Meclisi Üyeleri Abuzer Yaşar ile Mehmet Karaca’yla birlikte ilçeyi ziyaret ederek Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, AK Parti Sincik Başkanı Fikret Öksüz ve Sincik Kaymakamı Uğur Ünsal'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Erdoğan ve beraberindeki meclis üyeleri, ilçeye bağlı köylerdeki hizmetler ve yapılacak diğer hizmetler hakkında istişarelerde bulundu.

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve beraberindekiler aldıkları bilgiler sonrasında köy ve mahallelerde belediye ve il özel idaresi tarafından yapılan yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Sincik ilçesindeki 24 köy ve 58 mezradan oluştuğunu, 1. ve 2. derecede 253 kilometre yol ağı bulunduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, “Bu yol ağımızın 179 kilometresi asfaltlanmış durumda, diğer geriye kalan kısmında asfaltlanması için çalışmalarımız devam ediyor. Köylerimize bugüne kadar yaklaşık 100 bin metrekare kilit parke taşı yapılmış durumda. Bu yıl sonu itibarıyla bu rakam 120 bin metrekareye çıkartılacaktır. Sincik ilçemiz Hasanlı köyü ile Zeynalaslan mahallesi Eski köy arasındaki grup köy yolu makaslar ile birlikte 12 kilometrelik yaklaşık 3 milyon TL keşif bedeli olan bu yolumuzu il Özel idaresi olarak Sincik belediyemiz ile birlikte asfaltlama çalışmasını bitirdik. Yine bu yıl Sincik ilçemizde yeni menfezler istinat duvarları yol bakım ve onarım çalışmalarımızı tamamladık. Sincik'teki tüm köylerimizde içme suyu şebekesi mevcuttur. İlçenin Güney kesiminde yer alan köylerimizin içme suyu ihtiyacını karşılayan Recep grup içme suyu isale hattında bugünlerde bir sıkıntı var onu da ekiplerimiz çözmek için canla başla çalışıyor. Bilindiği üzere Recep grup içme suyu hattı çok eski, bu hattın yenilenmesi için Milletvekilimiz Ahmet Aydın'ın girişimleri ile programa alındı, ihalesi yapıldı. İnşallah en kısa zamanda yapımına başlanacaktır. Bu hat yenilendiğinde Sincik köylerimizin içme suyu sıkıntısı kalmayacaktır. Öte yanda Sincik köylerimizin küçük ölçekli sulama suyu projeleri var, bugüne kadar 18 köyümüze il özel idaremiz tarafından sulama projeleri yapılmıştır. Bununla birlikte 5 köyümüzün sulama suyu projesi GAP idaresi başkanlığına sonulmuş, proje onaylandığı takdirde bu köylerimizde sulama suyu sıkıntısı kalmayacaktır. Sincik ilçemizde çöp toplama çalışmalarına başladık, köylerimizde eksik kalan çöp konteynerlerini en kısa zamanda tamamlayacağız. Yaz aylarında köylerimizde sivrisinekle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. İnşallah ilçe merkezinde ne hizmet varsa aynı hizmeti köylerimize de ulaştıracağız. Milletvekilimiz Ahmet Aydın ve milletvekillerimiz başta olmak üzere valimize, kaymakamımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

