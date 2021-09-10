İş yerinde çıkan trafo yangını korkuttu

İstanbul için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!

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Adıyaman'da bir iş yerinde meydana gelen trafo yangını korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesinde bulunan F.L., isimli kişiye ait iş yerindeki elektrik trafosunda yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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