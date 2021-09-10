Otomobil hafif ticari araca arkadan çarptı

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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari araca otomobil arkadan çarptı; kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gölbaşı Kahramanmaraş karayolu 22. Kilometresinde meydana geldi. Mohamad Jumaa Al Jassem yönetimindeki 44 MA 0535 plaka Tofaş marka otomobil, aynı istikamette ilerleyen Volkan Uçar yönetimindeki 60 AJ 640 plaka Cıtroen marka hafif ticari araca arkadan çarptı.

Hafif ticari araç çarpmanın etsiyle takla atarak şarampole devrildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan Hamza Muhammed yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulans ile Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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