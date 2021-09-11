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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Badem zirvesi Karakuş Ören yerinde gerçekleştirildi

İHA

Badem zirvesi Karakuş Ören yerinde gerçekleştirildi

Türkiye’de iklim ve zengin toprak yapısı itibariyle baden üretimine en uygun il olan ve kent tarımının en popüler ürünlerinden biri olan Adıyaman’ın Kahta ilçesi Karakuş Tarihi Ören Yerinde ‘badem zirvesi’ düzenlendi.
İpekyolu Kalkınma Ajansının Koordinesinde Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ile Tarım Kredi Birlik’nin desteklediği Adıyaman Badem Zirvesine konuşmacı olarak katılan Dr. Ender Saraç, bademin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileriyle ilgili bir sunum yaptı.
Karakuş Tarihi Ören Yerinde düzenlenen zirveye Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, STK ve tarım sektörü temsilcileri ile çiftçiler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan zirvenin açılış konuşmasını yapan İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, “İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak üreticiye verdikleri desteklerle ilgili bilgiler verdi.
Mezopotamya’nın bereketli topraklarına sahip Adıyaman’ın böyle bir zirveye ev sahipliği yapmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ise, “Böyle güzel bir zirveyi düzenleyerek Bademcilik konusunda Adıyaman’ı şahlandıran Valiliğimiz başta olmak üzere tüm kurumlarımıza ve üreticilerimize teşekkür ediyorum. Badem, gerek ülkemiz gerekse de ilimiz için çok kıymetli bir tarım ürünüdür. Üreticilerimizin büyük emekleri ile bugünlere gelen Badem Türkiye’de 3.2 Milyon ağaç sayısı ile Adıyaman ilk sırayı yer almaktadır”dedi.
Mezopotamya’nın bereketli topraklarına sahip Adıyaman’da Karakuş tarihi ören yerinde bu yıl ikinci Badem Zirvesini gerçekleştirdiklerini kaydeden AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise, “ Bundan 810 yıl öncesine kadar Adıyaman’da bademin esamesi bile okunmuyordu. Biz Adıyaman’a yeni ve alternatif ürünleri nasıl sokarız, nasıl çiftçimize ve üreticimize daha çok katkı sunarız diye düşündüğümüzde karşımıza badem çıktı ve Tarım Bakanlığımızın destekleriyle bugünlere geldi. Bu ürünü paketlemek, pazarlamak ve işlemek içinde Kahta ilçemizde Tarım Kredi Kooperatifine ait Badem İşleme Tesisini kurduk. Bu tesis bölgede bir ilktir. Bununla birlikte ilimizde badem üretimi artmaya başladı. Badem üretimi arttıkça bizlerde destek vermeye başladık. Bunu çok daha ileri noktalara taşımak için de yeni bir proje hayata geçirerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız aracılığıyla ilimizde Tarım Mükemmeliyet Merkezi kuruyoruz” dedi.
Zirvede konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise, Tarımın sosyal ve ekonomik hayatta bir ülkenin bağışıklık sistemi olduğunu belirterek şunları söyledi; “Bilindiği gibi tarımsal gıda ürünlerinden özellikle bazıları insan organizmasının bağışıklık sistemini desteklemekte ve güçlendirmektedir. Söz konusu bağışıklığı güçlendirici etkileri olan bu ürünler antioksidan açısından zengindirler ve söz konusu tarım ürünleri içerisinde önemli yer tutmaktadırlar. Bunların başında da Badem gelmektedir. İlimiz ekonomisinin büyük bir bölümü tarıma dayalı sanayiye dayanmaktadır. İlimiz geniş ve verimli tarım arazilerine sahiptir. İklimin elverişli olması dolayısıyla birçok ürün yetiştiriciliğine müsaittir. Bunların başında da Badem gelmektedir. İlimiz tarımında gelecek vaat eden Bademle ilgili hedeflerimiz ve ideallerimiz bulunmaktadır. Bugüne kadar üreticiye verdiğimiz desteklerle il genelinde 90 Bin dekarın üzerine ulaşan ekili alanı ile Türkiye’de ilk sıralarda yer alan Adıyaman’da badem üretimimizi her geçen yıl biraz daha artırarak ilimizi Badem diyarı yapmakta kararlıyız. Dikili alanlarımızı son 56 yılda yaklaşık 3 katına çıkardık. İnşallah bunu Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılı olan 2023’te 100 bin dekara çıkarmayı hedefliyoruz. Kentimizin sosyoekonomik yapısına ciddi katkılar sağlayan ve Türkiye’nin badem üretim ihtiyacının çok önemli bir bölümünü karşılayan Adıyaman’da İVA verilerine göre 2021 yılında 30 bin ton badem üretimi beklenmektedir. 100 Bin dekara ulaştırmayı hedeflediğimiz badem üretiminde yeni tesis edilecek olan bahçelerin verime geçmesi ile 5060 bin tonu geçecek bir üretim ile ülkemizin badem ithalatına olan ihtiyacını önlemede büyük katkı sağlayacaktır. Hatta ihracat yapar hale gelmiş olacağız. Bugün Karakuş Tarihi Ören yerinde gerçekleştireceğimiz zirveyle birlikte aynı zamanda badem hasadını da başlatıyoruz. Hasadın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, çiftçilerimize bol ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.
Yapılan araştırmalarda Türkiye’de iklim ve zengin toprak yapısı itibariyle Adıyaman'ın Badem üretimine en uygun il olduğunu kaydeden Vali Mahmut Çuhadar, “Son yıllarda tarımsal üretim alanında sürekli yeni arayışlar içerisinde olan Adıyamanlı çiftçilerimiz, verimli ve bereketli topraklara sahip olmasına rağmen yüzyıllardır bilinçsiz bir şekilde geleneksel bir tarım çeşidi olan arpa ve buğdaya odaklanmıştır. Ancak son yıllarda verilen teşvik ve desteklerle Adıyaman'daki geleneksel tarım algısının badem üretimi ile değiştiğini ve bu ürünün büyük bir ekonomik fırsata dönüştürüldüğünü görüyoruz. İlimizde Badem üreticisine verilen destekle yatırım sayısı 8’e ulaşmıştır. Bu tesislerimize bugüne kadar 4 Milyon 919 Bin 775 TL hibe verilmiştir. Önemli bir bakım ve masraf gerektirmeyen ve üretim maliyeti düşük olan badem, son yıllarda Türkiye'nin her yerinde tarım sektörü girişimcilerinin ilgi odağındaki bir ürün. Bu ürünle birlikte çiftçilerimizin mevcut tarımsal üretimden beş kat daha fazla verim alacağını ve gelecek dönemin en karlı işlerinden birine yöneldiğini görüyoruz. Badem üretimi ile bir taraftan köyden kente ve dışarıya giden mevsimlik göç durdurulmuş olacak, bir taraftan da ilimizin ekonomisine sadece parasal olarak değil, istihdam açısından da önemli bir katkı sağlanmış olacaktır. Adıyaman'da badem tarımına yön vererek çiftçimize yol haritası çizecek olan ve bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Zirve’nin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
Zirveye konuşmacı olarak katılan ünlü Dr. Ender Saraç ise, son derece yüksek bir besin ihtiva eden bademin insan sağlığı üzerindeki faydalarıyla ilgili bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaşarak, bir seminer verdi.
Program sonundan ünlü Dr. Ender Saraç, Badem sütünden hazırladığı müthiş bir karışımı katılımcılarla paylaştı.
Zirve sonrası Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, ekili alanı ile Türkiye’de ilk sıralarda yer alarak badem üretimini ger geçen gün artıran Adıyaman’da Kahta ilçesine bağlı Arılı Köyünde badem hasadına katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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