Traktör römorklarına reflektör takıldı

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gölbaşı ilçesinde traktör römorklarına reflektör taktı.

Gölbaşı Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri ile Gölbaşı Ziraat Odası Başkanlığında yapılan çalışmalar sonucu hasat dönemi dolayısıyla traktör römorklarına reflektörler yerleştirildi. Trafik timleri tarafından traktör sürücüleri kazalara karşı daha dikkatli olmaları konusunda da uyarıldı.

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