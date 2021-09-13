Terör operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan terör operasyonunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK’ya yardım, yataklık ve finans desteği sağlayan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Merkeze bağlı Doğanlı köyüne jandarma ekiplerince yapılan operasyon kapsamında E.N. ile M.A. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan ifade işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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