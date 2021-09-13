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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman’da 154 bin öğrenci ders başı yaptı

İHA

Adıyaman’da 154 bin öğrenci ders başı yaptı

İlköğretim Haftası etkinliklerinin düzenlendiği Adıyaman’da 154 bin 390 öğrenci ders başı yaptı.
20212022 eğitim ve öğretim yılı tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman’da da başladı. Yaz tatilinin ardından Adıyaman il genelinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 154 bin 390 öğrenci ders başı yaptı.
İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında Adıyaman Cumhuriyet İlkokulunda tören düzenlendi. Törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Milli Eğitim Hakan Gönen, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Cumhuriyet İlkokuluna gelişinde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Vali Mahmut Çuhadar, yeni eğitin ve öğretim yılında başarılar diledi.
İlköğretim Haftası dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, aşı olmayan veya eksiz doz aşı yaptıranların aşılarını tamamlaması için Cumhuriyet İlkokulu bahçesine stant kurdu. Üçüncü doz ve ilk aşıyı Okul Müdürü Abubekir Turmaz yaptı.
Ardından törene geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Abubekir Turmaz, “Bu gün, itibarıyla ikili eğitimin yapıldığı okulumuzda 57 öğretmenimiz 1256 öğrencimizle ders başı yapmış bulunmaktayız. Okulumuz bünyesinde 37 ilkokul, dört anasınıfı, iki de özel eğitim alt sınıfı bulunmaktadır. Öğrencilerimizin ders kitapları, devletimizin imkânları sayesinde eksiksiz bir şekilde masalarının üzerine konulmuştur” dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ise “Geleceğin teminatı körpe fidanlara ilk can suyu olarak eğitim vermeye başlayacağımız ilköğretim haftasına erişmenin mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ilköğretim meselesi demek, vatan, millet, bayrak meselesi demektir. İlköğretim meselesi bir millet için bağımsızlık ve var olma meselesidir. Bu anlamlı sözlerin idraki ile içinde bulunduğumuz sorunların ancak eğitimle çözüleceğine ve ülkemizin aydınlık, mutlu yarınlara ancak eğitimle şahlanacağına inancımız tamdır. Yüz yüze eğitimin sürdürülebilir ve kalıcı olması için ailelerimiz ve öğretmenlerimizin de gerekli hassasiyeti göstererek, çocuklarımızın ve tüm halkımızın sağlığını korumak amacı ile aşılarını olacaklarına, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edeceklerine inanıyor, sağlıklı bir 20212022 eğitim öğretim yılı geçirmeyi temenni ediyorum” dedi.
Covid19 salgını sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitime yeniden başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, “Dünyada yaşanan pandemi dolayısıyla 1,5 yıldır çocuklarımız eğitimden uzak kaldılar. Çocuklarımıza yapılabilecek en büyük haksızlık eğitimden uzak kalmalarıdır. Eğitim çok önemlidir. İlkelliğin ve barbarlığın yaşandığı coğrafyalara baktığımızda eğitimin olmadığını görüyoruz. Bugün bu tarihi mekânda çocuklarımızla birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyor, bütün öğrencilerimize yeni eğitim ve öğretim yılında sağlık ve başarılar diliyorum” dedi.
Yeni bir eğitim ve öğretim yılına başlamanın sevinç ve heyecanı içerisinde olduklarını ifade eden Vali Mahmut Çuhadar ise “Bugün ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de okullarımızın 20212022 eğitim ve öğretim yılının ilk gününe başladık. Bugün Adıyaman il genelinde ilk, orta ve lise olmak üzere toplam 154 bin 390 öğrencimiz yaz tatili sonrası bugün ders başı yapıyor. Bugün bu manzarayı görmekten çok memnunuz. Çünkü son bir yıldır okullarımız çiçeksiz ve öğrencisizdi. Öğrencilerimizle birlikte cıvıl cıvıl okullar, bu okullarda kaliteli eğitim ve iyi yetişmiş nesiller hedefimizdir. Özellikle vurgulamak isterim ki bu güzel ortamın devam etmesi için pandemi ortamındaki sağlık kurallarına harfiyen uymak zorundayız. Okullarımızı açık tutmanın yegâne şartı da budur. Özellikle velilerimizden rica ediyorum, gerek kendi sağlıkları, gerek çocuklarımızın sağlıkları ve gerekse de okullarımızın açık tutulması için şu anda 1218 yaş arası çocuklarımıza aşı tanımlaması yapılmıştır. Velilerimizden öğrencilerimize aşı olmaları konusunda gerekli izinleri vermeleri ve çocukları bunun için ikna etmelerini talep ediyoruz. Bütün dünya yaklaşık bir yıl aşının icat edilmesini bekledi. Şimdi de vatandaşlarımızı aşı için ikna etmeye çalışıyoruz. İnsanlarımız bir an önce bilimin ve tıbbın ışığında hareket ederek bu salgının etkilerinden kurtulmalıyız. Kaliteli, sağlıklı ve sürdürülebilir eğitim için pandemi kurallarına bu yıl belki de gelecek yılda uymak zorundayız. Bütün öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize ve okul idarecilerimize sağlık ve mutluluk içerisinde kazasız, belasız, bir eğitim ve öğretim yılı diliyor, 20212022 yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisiyle bütün öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum” dedi.
Konuşmaların ardından İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında, Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinden Burak Talha Çalğan ve Rukiye Saygı tarafından şiirler okundu.
Tören sonunda Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, sınıfları gezerek, minik öğrencilerle sohbet edip kitap ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

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