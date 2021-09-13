Otomobil park halindeki vince çarptı: 3 yaralı

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Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin park halindeki vince çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ömer K. idaresindeki 02 KC 065 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yunus Emre Mahallesi Polis Evi civarında park halindeki 02 ABR 061 plakalı Mercedes marka vince çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Ömer K. ile otomobilde bulunan Belkıs ve İclal K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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