Adıyaman'da PKK operasyonu: 2 gözaltı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)-ADIYAMAN'da terör örgütü PKK'ya finans desteği sağladığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya finans desteği sağladıkları iddiasıyla 2 şüphelinin adresine operasyon düzenledi. E.N. ile M.A. gözaltına alındı. 2 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgunun ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-09-13 13:48:34



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