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Eşsiz Turuş Kaya Mezarları temizlenmeye başladı Temizleme çalışmaları başlayan Turuş Kaya Mezarları turizme kazandırılacak

İHA

Eşsiz Turuş Kaya Mezarları temizlenmeye başladı Temizleme çalışmaları başlayan Turuş Kaya Mezarları turizme kazandırılacak

Adıyaman’daki binlerce yıllık Turuş Kaya Mezarlarını turizme kazandırılmak için temizleme çalışmaları başlatıldı.
Tarihi ve turistik alanların çokluğu nedeniyle ‘açık hava müzesi’ olarak bilinen Adıyaman’da bir tarih daha canlanıyor. Kommagene Canlandırma Projesi kapsamında, Turuş (Kuyulu) Kaya Mezarları turizme kazandırılacak. Birbirinden güzel ve eşsiz 60 adet kaya mezarının bulunduğu Turuş Kaya Mezarlarında temizleme çalışmaları başlatıldı. Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından yürütülen temizleme çalışmalarının 15 gün süreceği ve 60 mezarın temizlenerek, Karşılama Merkezi ile birlikte turizme kazandırılacağı öğrenildi. Turuş Kaya Mezarlarının içerisindeki taş ve toprak yığınlarından dolayı ziyaret edilemiyordu.
Kaya mezarlarının her odasında değişik mimari ve farklı kabartmalar, bezemeler, bukranyumlar yer alıyor. Kaya mezarların Roma ve Bizans döneminde kullanıldığı biliniyor.
Buradaki mezarların farklı olduğuna dikkat çeken Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, “Turizme kazandırılma noktasında burada temizlik çalışmaları yapılıyor. Bu temizlik çalışmaları sonucunda yağmur sularının mezarlara girmesini engellemek için üstte drenaj sistemi yapılıyor. Kommagene Canlandırma Projesi kapsamında burada karşılama merkezi yapılıyor. Odalarında temizlenmesiyle beraber bu karşılama merkezi biraz daha anlam kazanmış olacak. Buradaki oda mezarların özelliği Perre Antik Kent'tekinden farklı olarak her odada değişik bir mimari yapısın olmasıdır. Bitkisel bezeme, çeşitli çömlek bezemelerinin ve bukranyumların olduğu bir oda mezar içerisindeyiz. M.Ö. 3. Yüzyıl'da yani Roma Dönemi'nde kullanılmış fakat daha sonra 1999 yılında yapılmış olan kazılar sonucunda Bizans Dönemi'ne ait kandiller de bulunmuştur. Yaklaşık 60 tane oda mezarın varlığı tespit edildi. Bu oda mezarların yapacağımız 15 günlük kazılar sonucunda temizlenip turizme sunulması düşünülmektedir” dedi.
Temizleme çalışmalarının başındaki Adıyaman Müze Müdürlüğü Arkeologu Mustafa Çelik ise “Bulunduğumuz konum tarihsel süreçte, M.Ö. 3 binlerde yerleşim görmüş. Ciddi anlamda kültür potansiyeli çok yüksek olan bir bölgedir. Burada büyük tümülüs, küçük tümülüs var. Çevrede yaptığımız incelemelerde çok sayıda farklı dönemlere ait kültür varlıkları ile karşılaşıyoruz. Adeta bir açık hava müzesi olan Adıyaman’da, bu bölgeyi de turizme kazandırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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