PKK´ya finans desteği sağlayan 2 kişi tutuklandı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da terör örgütü PKK/KCK'ya finans desteği sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK´ya finans desteği sağladığı belirlenen E.N. ve M.A.´nın adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgularının ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, 'terör örgütüne üye olma ve finans desteği sağlama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-09-14 10:18:43



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