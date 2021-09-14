Adıyaman Belediyesinden başarılı öğrencilere destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman Belediyesinden başarılı öğrencilere destek

İHA

Adıyaman Belediyesinden başarılı öğrencilere destek

Adıyaman Belediyesi, bu yıl üniversite sınavında ilk 20 bine giren Adıyaman merkez ilçe ve merkeze bağlı köylerde ikamet eden öğrencilere bin TL kayıt desteğinde bulunacak.
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç tarafından üzerinde hassasiyetle durulan eğitim konusunda gerçekleştirilecek olan yardım başvurularının başladığını söyleyen yetkililer, şartları uyan öğrencileri Adıyaman Belediyesi’ne davet etti. Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyamanlı gençleri önemsediklerini, yapılacak olan bu desteğinde bir gönül hoşluğu olduğunu söyleyerek, “Bu yıl üniversite sınavında ilk 20 bine girme başarısı gösteren Adıyaman il merkezi ve merkeze bağlı köylerde ikamet eden öğrencilerimize kayıt yaptırmaları durumunda bin TL kayıt masrafı desteğinde bulunacağız. Bunun için başvurularımız başladı. Adıyaman Belediyesi ana bina zemin katta bulunan beyaz masa birimine yapılacak olan başvurular için öğrencilerimizden, il merkezinde yada merkeze bağlı köylerde ikamet ettiklerine dair ikametgah belgesi, 2021 yılına ait üniversite sonuç belgesi, üniversite kayıt belgeleri ile iban numaralarını gösteren belgeyi istiyoruz. 20 Eylül’e kadar devam edecek olan başvurularla ilgili bilgi almak isteyen öğrencilerimiz, belediyemizin web sitesini ziyaret edebilir. Tüm öğrencilerimize bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.
İstenilen belgelerde, eDevlet üzerinden alınan karekodlu belgeler geçerli olacağı belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milletvekili Fırat’a Tut ilçesinde yoğun ilgi
YEREL HABERLER Milletvekili Fırat’a Tut ilçesinde yoğun ilgi
Gölbaşı Kaymakamı Ayrancı göreve başladı
YEREL HABERLER Gölbaşı Kaymakamı Ayrancı göreve başladı
Peçeli baykuş elektrik direğine takıldı Akedaş ekiplerinin kurtardığı peçeli baykuş veteriner hekim tarafından tedavi edildi
YEREL HABERLER Peçeli baykuş elektrik direğine takıldı Akedaş ...
Vali Mahmut Çuhadar’a Ahilik Haftası ziyareti
YEREL HABERLER Vali Mahmut Çuhadar’a Ahilik Haftası ziyareti
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı
Motosiklet dağ yamacından yuvarlandı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet dağ yamacından yuvarlandı: 1 yaralı
PKK´ya finans desteği sağlayan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER PKK´ya finans desteği sağlayan 2 kişi tutuklandı
Adıyaman'da Roma dönemine ait 60 aile mezarlığı bulundu
YEREL HABERLER Adıyaman'da Roma dönemine ait 60 aile mezarlığı ...
Enes Osman Aba’nın şiir kitabı çıktı
YEREL HABERLER Enes Osman Aba’nın şiir kitabı çıktı
Eşsiz Turuş Kaya Mezarları temizlenmeye başladı Temizleme çalışmaları başlayan Turuş Kaya Mezarları turizme kazandırılacak
YEREL HABERLER Eşsiz Turuş Kaya Mezarları temizlenmeye ...
Terör örgütüne finans sağlayan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Terör örgütüne finans sağlayan 2 kişi tutuklandı
AK Partili gençler, öğrencileri havalimanında karşıladı
YEREL HABERLER AK Partili gençler, öğrencileri havalimanında ...
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kılınç, Furkan’a Köpek kulübesi hediye etti
YEREL HABERLER Kılınç, Furkan’a Köpek kulübesi hediye etti
Polislerden üniversite öğrencilerine bilgi standı
YEREL HABERLER Polislerden üniversite öğrencilerine bilgi standı
Adıyaman Üniversites'inde yüz yüze eğitim başladı
YEREL HABERLER Adıyaman Üniversites'inde yüz yüze eğitim başladı
Adıyaman’da 3 günde 33 adres karantinaya alındı
YEREL HABERLER Adıyaman’da 3 günde 33 adres karantinaya alındı
Adıyaman'da PKK operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Adıyaman'da PKK operasyonu: 2 gözaltı
‘Adıyaman’da tütün hasadı’ fotoğraf yarışması başvuruları başladı
YEREL HABERLER ‘Adıyaman’da tütün hasadı’ fotoğraf yarışması ...
Otomobil park halindeki vince çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil park halindeki vince çarptı: 3 yaralı
Adıyaman’da 154 bin öğrenci ders başı yaptı
YEREL HABERLER Adıyaman’da 154 bin öğrenci ders başı yaptı
Terör operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Terör operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Adıyaman'da korkutan çatı yangını
YEREL HABERLER Adıyaman'da korkutan çatı yangını
Traktör römorklarına reflektör takıldı
YEREL HABERLER Traktör römorklarına reflektör takıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.