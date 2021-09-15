İşçi, üzerine düşen mermer parçasıyla yaralandı 

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Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, üzerine mermer parçası düşen işçi Abuzer Çelik (52) yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, merkeze bağlı Kaş köyünde meydana geldi. Mermer ocağında çalışan Abuzer Çelik'in üzerine mermer parçası düştü. Yere yığılan Çelik'i çağrılan sağlık ekipleri, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-09-15 14:20:02



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