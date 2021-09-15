Kamyondan yük indiren işçi yaralandı

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Adıyaman’da, kamyondan yük indiren işçi düşerek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikaya kamyondan yük indiren Yunus Korkmaz dengesini kaybederek ayere düştü. Yaralanan Korkmaz, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Korkmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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