Gölbaşı Belediyesinin öğrenci masası takdir topluyor

Zehir tacirlerine bir darbe daha: 29 gözaltı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım’ın talimatıyla her yıl kurulan ‘Öğrenci masası’ bu yılda öğrencilere hizmet sundu.

Gölbaşı Belediyesinin, ‘Gurbette ilk gün zordur, gelin kolaylaştıralım’ sloganıyla hazırladığı öğrenci masası il dışından gelen öğrenci ve velileri tarafından takdir topluyor. İlçe otogarında kurulan öğrenci masasında, il dışından üniversiteye gelen öğrenci ve ailelerine ulaşım, konaklama, yönlendirme ve ilçe tanıtımı gibi konularda destek sağlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.