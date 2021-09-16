Başkan Kılınç’tan, Turgut Reis Mahallesine ziyaret

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Turgut Reis Mahalle Muhtarları Abdulkadir Geylani Taş’ı ve mahalle sakinlerini ziyaret ederek mahallenin sorunları hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Yardımlaşma Derneği Başkanlığını da yürüten Turgut Reis Mahallesi Muhtarı Abdulkadir Geylani Taş’ı muhtarlık bürosunda ziyaret etti. Turgut Reis Mahallesi ile muhtarların genel sorunları hakkında bilgi aldığı Abdulkadir Geylani Taş’ı gösterdiği başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Başkan Kılınç, muhtarların belediyelerin mahallelerdeki temsilcisi olduğunu ve bundan dolayı her fırsatta muhtarlarla bir araya gelmeye gayret gösterdiğini dile getirdi. Turgut Reis Mahalle Muhtarı Abdulkadir Geylani Taş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç, muhtarlığımızı ve aynı zamanda muhtarlar derneğimizi ziyaret ederek sorunlarımızı dinledi. Her fırsatta sorunlarımızla yakından ilgilenen Belediye Başkanımıza bu sürpriz ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ziyaret sonunda Başkan Kılınç, mahalle muhtarı Taş ile birlikte esnafı gezerek bereketli bol kazançlar temennisinde bulundu.

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