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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İHA

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Ali Karatepe idaresindeki 02 DH 400 plakalı Hyundai marka otomobil ile ismi öğrenilemeyen 27 DJ 691 plakalı motosiklet sürücüsü Atatürk caddesinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralıya olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardında Besni Devlet Hastanesi'ni kaldırıldı. Burada Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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