Adıyaman'da PKK'ya finans sağlayan 2 şüpheliye gözaltı

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Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya finans desteği sağladığı belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkeze bağlı Gökçay ve Çatalaağaç köylerinde terör örgütü PKK'ya üye oldukları ve finans desteği sağladıkları tespit edilen 2 şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda A.R.T. ve C.Ç., gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-09-17 12:01:41



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