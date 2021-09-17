Üzerine mermer parçası düşen işçi hastanede öldü

Covid-19 aşısı yaptıranlara bir aşı önerisi daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da üzerine mermer parçası düşen Abuzer Çelik (52) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 15 Eylül'de merkeze bağlı Kaş köyünde meydana geldi. Mermer ocağında çalışan Abuzer Çelik'in üzerine mermer parçası düştü. Yere yığılan Çelik, çağrılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Çelik, bu sabah hayatını kaybetti. Çelik'in cenazesi otopsi için morga konulurken, ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-09-17 12:13:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.