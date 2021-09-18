Trafik ekipleri alkol uygulaması yaptı

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman'ın Gölbaşı Bölge Trafik Ekipleri Gaziantep Kahramanmaraş karayolu üzerinde alkol uygulaması yaptı.

Gölbaşı Trafik Tescil ve Denetleme istasyon Amirliğine bağlı ekipleri tarafından Gaziantep Kahramanmaraş karayolu üzerinde sürücülere alkol ve ehliyet uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada sürücülere trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları, seyir halinde cep telefonu ile konuşmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.