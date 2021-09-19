Adıyaman’da, 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Adıyaman’da, 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen tören ile kutlandı.

Adıyaman Valiliği bahçesinde düzenlenen törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, Türkiye Muhrip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Okutan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Hacı Erdengi ve kurum müdürleri katıldı.

Atatürk Anıtına sunulan çelenkler sonrası saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Okunan İstiklal Marşı sonrasında il protokolü ve beraberindeki heyet, Adıyaman Şehitliğine geçti. İl Protokolü, burada şehit kabirlerine karanfil bırakarak dualar etti.

Burada açıklamalarda bulunan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Bizler bugün 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehitliğe gelerek burada dualar ettik. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin” dedi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise yaptığı konuşmada, “ Bugün 19 Eylül Gaziler Günü ve bizler onlara çok şey borçluyuz. Bu vatanın bugün bu hale gelmesinde şehitlerimizin ve gazilerimizin emeği yadsınamaz. Ahirete intikal eden gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum, ailelerine sabır diliyorum. Yaşayanlara da sağlıklı uzun ömür diliyorum” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise konuşmasında, “ Bu vatan kolay kazanılmadı. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Bizler kolay kazanılmayan bu vatanın kıymetini bilmeliyiz. Her zaman birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe yaşamalıyız” diye konuştu.

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