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Sulama kanalına düşen eşek kurtarıldı

İHA

Sulama kanalına düşen eşek kurtarıldı

Adıyaman’da, sulama kanalına düşen bir eşek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Ataköy’den geçen sulama kanalı içerisinde bir eşeğin düşerek mahsur kaldığını fark eden köylüler durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri bağladıkları halatlarla eşeği bulunduğu yerden çıkardı.
Her hangi bir yarası bulunmayan eşek, köylüler tarafından sahiplenilerek götürüldü.

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