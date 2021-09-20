Adıyaman'da engellilere evde Kur'an eğitimi



Sercan SAKAR/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, İl Müftülüğü Engelli Hizmetler Koordinatörlüğü, bedensel engellilere evde Kur'an-ı Kerim eğitimi veriyor. Engelli Hizmetler Koordinatörü Ali Çelik, müracaat eden 17 kişiye haftada 2 gün eğitim verdiklerini söyledi.

Adıyaman İl Müftülüğü bünyesindeki Engelli Hizmetler Koordinatörlüğü, dışarı çıkamayan ancak Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyen engellilere destek oluyor. Görevliler ile cami imamları, engellilere haftanın 2 günü evlerinde 2 saat Kur'an-ı Kerim öğretiyor. Adıyaman merkez ile ilçelerdeki 742 engelliden 17'sinin Kur'an öğrenmek için başvuruda bulunduğunu belirten Engelli Hizmetler Koordinatörü Çelik, "Bu öğrencilerimiz bedensel engelli oldukları için evden dışarı çıkamıyor. Şu anda 17 öğrencimizin haftada 2 gün evlerine gidiyoruz ve kendilerine dersler veriyoruz" dedi.

Evlerde eğitim alan, yaşları 10 ile 25 arasında değişen 17 engelliden bazılarının artık Kur'an okuyabildiklerini kaydeden Çelik, "İl ve ilçelerde bulunan engelli kardeşlerimizi zaman zaman ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretlerimizde kendilerine Kur'an-ı Kerim öğrenmek istemeleri durumunda yardımcı olacağımızı söylüyoruz. Bizim görüştüğümüz ve kendi müracaat eden 17 engelli kardeşimize şu anda eğitimler veriyoruz. Engelli kardeşlerimizin adresine en yakın camimizde bulunan imam ve müezzin arkadaşlarımız veya müftülük görevlimiz adrese giderek eğitim veriyor" diye konuştu.

Engellilerin Kur'an-ı Kerim öğrenmesi için tüm din görevlilerinin gönüllü nefer olarak çalıştığını belirten Çelik, "Engelli kardeşlerimize yönelik gönüllü bir nefer olarak destek veriyoruz. Pandemi sürecinde yüz yüze yapamadığımız eğitimlerimizi de online olarak uzaktan görüntülü sistemle devam ettirdik. Şu anda bu kardeşlerimizden bazıları Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladılar. Bizler çok mutlu olduk ve eğitim almak isteyen herkese destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Caner Eren (16) de ailesine Kur'an öğrenmek istediğini söyledi. Ailesinin müftülüğe başvurmasının ardından Caner'e, Engelli Hizmetler Koordinatörü Ali Çelik eğitim vermeye başladı. 2 aydır haftada 2 gün Eren ailesinin evine giden Çelik, Caner'e Kur'an dersleri vermeye başladı. Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlayan Caner Eren, çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Kur´an-ı Kerim öğrenmeyi çok istiyordum. Engelim nedeniyle camiye gidemediğim için durumu babama anlattım. Babamın da başvurmasının ardından müftülükten Ali Çelik hocamla tanıştık. Kendisi bana ders verdi ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye başladım. Kur'an-ı Kerim'i okuyabildiğim için çok mutluyum" diye konuştu.

Caner Eren'in babası Bilal Eren de oğlunun Kur'an-ı Kerim öğrenmeyi çok istediğini ve kendilerine evde eğitim imkanı sağladıkları için müftülüğe teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Sercan SAKAR

2021-09-20 09:24:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.