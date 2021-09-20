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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şüpheli araçtan uyuşturucu ele geçirildi

İHA

Şüpheli araçtan uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman’da, polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek aranan bir otomobil içerisinde uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İmamağa mahallesi 1975 Sokak içerisinde S.K’nın kullandığı otomobilden şüphelenen Yunus Polis ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri aracı inceledi. Araçta yapılan incelemelerde bir sigara paketi içerisinde bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi. Kiralık araç olduğu öğrenilen otomobil, polis ekiplerince ruhsat sahibine teslim edilirken S.K., isimli kişi ise gözaltına alınarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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