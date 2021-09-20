Taziye evleri yeniden açıldı

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Pandemiden dolayı daha önce kapatılan taziye evleri normalleşme çerçevesinde yeniden açılarak, pandemi kuralları çerçevesinde hizmet vermeye başladı.

Geçtiğimiz yıl korona virüs salgınından dolayı Adıyaman Belediyesi tarafından kapatılan taziye evleri, normalleşme çerçevesinde yeniden hizmete açıldı.

Pandemi kuralları çerçevesinde taziye kabulünün gerçekleşmesi istenen taziye evlerinin yeniden açılması ile ilgili bilgi veren yetkililer, “Pandemi süresince faaliyetlerini durdurduğumuz taziye evlerimizde gerekli bütün temizlik ve bakım çalışmaları tamamlanmış olup, 20 Eylül Pazartesi itibariyle yeniden hizmet vermeye başlamıştır. Bu süreçte taziye evlerimizde yemek yenilmemesi, selamlamada temastan kaçınılması, cam bardak yerine tek kullanımlık bardakların tercih edilmesi rica olunur” dedi.

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise yeniden açılan taziye evlerinde genel temizlik çalışması gerçekleştirdi.

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