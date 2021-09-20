Hafif ticari araç yoldan çıktı: 2 yaralı

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Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkarak şarampole girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ali Gözel idaresindeki 02 ABH 604 plakalı Ford marka hafif ticari araç, Adıyaman merkeze bağlı Albet köyü yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole girdi. Kazada araç sürücüsü Ali Gözel ile araçta bulunan Hüseyin Gözel yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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