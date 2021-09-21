İnşaat alanında çıkan yangın paniğe neden oldu Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir inşaat alanında meydana gelen yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Belören köyünde bulunan bir inşaat alanında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. İnşaat işçilerinin kaldığı alan ile inşaat malzemelerinin yanması ile gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Yangın kısa sürede inşaat alanının yan tarafında bulunan bir ikamete de sıçradı. İhbar üzerine olay yerineitfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken fabrika işçileri ise civarda bulunan inşaat malzemelerini yangın yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Yangın olay yerinde bulunan 4 ton kurutulmuş tütünü, çok sayıda inşaat malzemesini kül ederken alevlerin sıçradığı ev de zarar gördü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yaklaşık 1 milyon TL’lik maddi zarar olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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