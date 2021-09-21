Babasının icra yoluyla götürdüğü çocuğuna kavuşmak istiyor



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da Hayriye Küçük (24), bir süre birlikte yaşadığı Yunus Ünlü'nün kendisinden olan oğlunu icra yoluyla alıp 3 gündür geri getirmediğini belirterek, çocuğunun bulunması için yardım istedi.

Bahçecik Mahallesi'nde oturan Hayriye Küçük, 3 yıl önce Yunus Ünlü dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. İki ay sonra hamile kalan Hayriye Küçük, anlaşmazlık yaşadığı Ünlü'den ayrılıp babaevine döndü. Hayriye Küçük, 1,5 yıl önce dünyaya getirdiği erkek çocuğuna 'Ali Karan' ismini koydu. Ünlü de çocuğun babası olduğunu belirterek, kendi soyadını verdi. Ünlü çocuğunu çocuğunu göremediğini belirterek savcılığa müracaat etti. Talebin kabul edilmesinin ardından geçen cumartesi günü icra memurları Hayriye Küçük'ün evine gelerek Ali Karan Ünlü'yü alıp, babasına teslim etti.

Gün içerisinde çocuğun geri gelmemesi ve Ünlü'ye ulaşamaması üzerine Hayriye Küçük, durumu güvenlik güçlerine iletti. Aradan geçen 3 günlük süreçte de çocuğuna kavuşamayan Küçük, "Cumartesi günü icra memurları evime gelerek çocuğumu benden aldılar. Gün içerisinde çocuğumu geri getirecekti ama getirmedi. Her yere başvurdum ama hala çocuğumu bulamadılar. 3 gündür çocuğum kayıp, ben onu sadece anne sütüyle besliyorum. 3 gündür çocuğumun sesini duyamıyorum ve göremiyorum. Bana çocuğumu getirsinler, onun annesine ihtiyacı var. Ben çocuğumdan gelecek güzel bir haber bekliyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-09-21 15:57:05



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