Adıyaman'da ailelerin 'borç' kavgası: 2 yaralı, 3 gözaltı



Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, iki aile arasında çıkan; tüfek, taş ve sopaların kullanıldığı 'borç-alacak' kavgasında 2 kişi yaralandı, 3 kişi de gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. 'Borç-alacak' nedeniyle husumetli olan iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Havaya 2 el tüfekle ateş de açılan kavgada, L.G. ve S.G. taş ve sopa darbeleriyle yaralandı. İhbarla olay yerine gelen polis tarafından kavga sonlandırılırken, 2 yaralı da sağlık görevlilerince ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kavgaya karıştığını belirlediği 3 kişiyi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-09-21 16:51:28



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