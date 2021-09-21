Gölbaşı'nda yatırım atağı

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım’ın daveti üzerine gelen MESİAD yönetim kurulu üyeleri, ilçedeki yatırım sahalarını inceledi.

Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin ve üyeleri, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım’ın daveti üzerine Adıyaman’a gelerek 2 günlük incelemelerde bulundu. MESİAD heyeti ilk olarak Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ile bir araya gelerek, Gölbaşı Organize Sanayi Bölgesini gezdi. MESİAD’ın Gölbaşı’nı ziyaret etmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren İskender Yıldırım, “İş dünyasının kentimize yatırım yapması için daha önce çeşitli temaslar kurmuştuk, geçtiğimiz yıl ziyaret ettiğimiz MESİAD Başkanı Hasan Engin ve yönetim kurulu ilçemizi ziyaret ederek, çeşitli bilgiler aldılar. İlçemizi tanıtarak görünürlüğünü ve potansiyelini öne çıkarmaya devam edeceğiz. Belediye olarak kentimize yatırım yapmaya gelecek vatandaşlarımıza elimizden gelen her kolaylığı sağlamaya çalışacağız” şeklinde konuştu. MESİAD heyeti daha sonra Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım’ın organize ettiği toplantıda Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ve Kahta Belediye Başkanı Yusuf Turanlı ile bir araya geldi. İpek Yolu Kalkınma Ajansı Uzmanı Yavuz Turan yaptığı sunumla bölgenin ekonomisi ve yatırımları hakkında bilgi verdi.

MESİAD heyeti ile bir araya gelmenin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “Hepimizin derdi ve çabası aynıdır. Hepimiz ülkemizi kalkındırmak için çaba ortaya koymaktayız. Enerjimizi ülkemize değer sağlamak, ülkemizin ilerlemesine katkı sunmak için kullanmalıyız. Sevgi, saygı ve barışın kenti Adıyaman’da iş insanlarının yatırım yapacakları birçok sektör ve alan vardır. Kentimize yatırım için gelen vatandaşlarımıza her türlü destekleri sağlamaktayız. Kentimizi ziyaret eden MESİAD Başkanı ve beraberindeki heyete teşekkür ederim” cümlelerini kullandı.

MESİAD ve Mersin hakkında detaylı bilgiler veren MESİAD Başkanı Hasan Engin, “Ülkemizin her köşesinde yatırımların artması, ekonomimizin güçlenmesi temennimizdir. Üreten her iş insanı, çalışan her tesis ülkemize ve vatandaşlara katkı sunmaktadır. Kentlerimizin yakınlaşması ve işbirlikleri yapması ülkemiz ekonomisinin yararına olacaktır. Adıyaman’da yatırım alanları ve bölge ekonomisi hakkında bizleri bilgilendiren bütün katılımcılara ve toplantıları organize eden Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım’a teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Adıyaman Üniversitesi ve kentin yatırım sahaları hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Mehmet Turgut ise, “ArGe çalışmaları için Teknopark’ın kapıları yatırımcılara her zaman açıktır. Üniversite olarak iş dünyası ile işbirliği içerisinde kentimize katkı sunuyoruz. Kentimize yatırımların gelmesi, gelen yatırımların arttırılması için üniversite olarak her zaman rol üstleneceğiz” ifadelerini kullandı.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu ise konuşmasında, “Adıyaman Güneydoğu’nun parlayan yıldızı olamaya adaydır. Türkiye’deki mermer rezervlerinin yüzde 13’ü kentimizde yer alıyor. Güneş alan kentler sıralamasında Türkiye 5’incisiyiz. Tarım ve turizmin önemli merkezlerinden Adıyaman her türlü yatırım ve üretime açık bir kenttir” dedi.

Samsat ilçesi hakkında bilgi veren Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ise, “İlçemize ve bölgemize gelecek her türlü yatırım için yardımcı olmaya hazırız. İlçemizin turizm ve tarım potansiyelinin katma değere dönüştürülmesi için çabalamaktan yorulmayacağız. Bölge insanımıza istihdam, ekonomimize katkı sunan her yatırım bizler için değerlidir. İlçemizi ziyaret ederek bizleri şereflendiren MESİAD’a teşekkür ederim” diye konuştu.

Toplantı sonrası Adıyaman’ın turistik ve tarihi yerlerini ziyaret eden MESİAD heyeti gösterdikleri ilgiden dolayı Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım başta olmak üzere programa katılan ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

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