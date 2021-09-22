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Karakuş Tümülüsü’nde kraliçelerin mezar yerleri tespit edildi Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: “Bu keşfin Adıyaman’ın tanıtılması için çığır açacağını düşünüyorum”

İHA

Karakuş Tümülüsü’nde kraliçelerin mezar yerleri tespit edildi Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: “Bu keşfin Adıyaman’ın tanıtılması için çığır açacağını düşünüyorum”

Kommagene Uygarlığından kalan 2 bin yıllık tarihi Karakuş Tümülüsü’nde elektromanyetik dalgalarla yapılan jeoradar çalışmaları sonucunda ‘Kraliçeler Mezarlığı’ tespit edildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığından gerekli izinler alınarak, Adıyaman Valiliği tarafından Karakuş Tümülüsü’nün elektromanyetik dalgalar ile tomografisi çektirildi. Elektromanyetik dalgalar ile ‘Kraliçeler Mezarlığı’ tespit edilmeye çalışıldı.
Yapılan çalışmaların ardından sonuç raporu açıklandı. Sonuç raporunda tümülüsün batı ve doğu tarafında iki adet mezar odası tespit edildi. Gerekli izinler alındıktan sonra önümüzdeki yıl Mart ayında mezarlara ulaşmak için kazı çalışmaları başlayacak.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, jeoradar çalışmalarında güzel bir sonuç aldıklarını belirterek, “Güzel bir sonuç aldığımızı gururla söyleyebilirim. Adıyaman’ın turistik tanıtımı için güzel şeyler yapıyoruz, güzel şeyler olacak. Kommagene Uygarlığından kalan 2 bin yıllık tarihi Karakuş Tümülüs’ünde elektromanyetik dalgalar ile yapılan çalışmalar sonucu Kralı II. Mithritades’in annesi İsias, kız kardeşi Antiokhis ve Antiokhis'in kızı Aka için yaptırılan ve kraliçeler mezarlığı olarak adlandırılan anıt mezarlar tespit edildi. Ege Üniversitesinin yaptığı jeoradar araştırmaları sonucunda iki mezar odası tespiti yapıldı. Gerekli çalışmalar yapıldıktan, gerekli izinler alındıktan sonra Müzeler Genel Müdürlüğümüzden, Turizm Bakanlığımızdan inşallah gelecek yıl Mart ayında kazı çalışmalarına başlayacağız. Adıyaman turizminin, Adıyaman’ın tanıtılması için bir çığır açacağını düşünüyorum bu keşfin” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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