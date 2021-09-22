Jandarma tarihi eser niteliğinde kutsal kitap ele geçirdi

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Adıyaman’da jandarma ekipleri tarihi eser olduğu tahmin edilen 2 adet İbranice yazılı kutsal kitap ele geçirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışma neticesinde Adıyaman Gölbaşı Belören beldesinde ikamet eden yabancı uyruklu A.S. isimli şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ve piyasaya satmaya çalıştığını tespit etti. Jandarma tarihi eser niteliği taşıyan malzemeleri satmaya çalıştığı esnada şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şahsın çantasında yapılan arama neticesinde 1 adet tarihi heykel figürlü obje, 2 adet tarihi dönemlere ait kutsal kitap, 1 adet tarihi döneme ait doküman ele geçirildi. Ele geçirilen kutsal kitapların İbranice yazıldığı öğrenildi. Ele geçirilen malzemeler Adıyaman Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheli şahıs hakkında adli işlem devam ediyor.

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