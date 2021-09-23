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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5. Gıda- Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

İHA

5. Gıda- Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

Medya Trend Fuarcılık ve Organizasyon tarafından Adıyaman’da bu yıl 5.’si gerçekleştirilen GıdaTarım Hayvancılık Fuarının açılışı yapıldı.
Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Merkezi’nde bu yıl 5.’si düzenlenen GıdaTarım ve Hayvancılık Fuarı 2226 Eylül tarihleri arasında açık olacak.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın, CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli açılışa katıldı.
Açılış programında konuşan Medya Trend Fuarcılık ve Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gül, “2012 Yılından bu yana Adıyaman’da yapmış olduğumuz çeşitli fuarların üzerine Türkiye’de yapılmayan ihtisas fuarlarını bu ilde gerçekleştirmek inşallah bizlere nasip olur. Bizler Adıyaman’da ve Türkiye’nin her yerinde fuarlar düzenlemekteyiz. Bu fuarlar çeşitli ihtisas alanlarında gerçekleşmektedir. Düzenlediğimiz fuarın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
Daha sonra konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, “ Adıyaman ilimiz tarım potansiyelleri açısından Türkiye’de önemli bir yere sahip. Adıyaman’da nar, badem, bağcılık, fıstık ve Trabzon hurması gibi bir çok konuda, Türkiye’de ilk 10’larda olan bir ilimiz. Tarımda gerçekten çok güzel mesafeler alınmış. İnşallah bundan sonra bizlerde çiftçilerimizin ürettiği ürünleri daha katma değerli hale gelmesi, piyasada hak ettiği yere gelmesi ve üretim alanlarımızın arttırılması konusunda çalışmalar yapacağız. Ben fuarın hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Adıyaman Belediyesi Süleyman Kılınç ise konuşmasında, kuraklıktan bahsederek, suyun öneminden ve tarımın öneminden bahsederek, su kullanımı konusunda vatandaşların daha dikkatli ve duyarlı olmasını istedi.
Adıyaman’da yaşanan su sıkıntılarını dile getirerek, yapım aşamasında olan barajların biran önce tamamlanarak hizmete girmesi gerektiğini dile getiren CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Kentimiz bir tarım kenti. Dolayısıyla tarım kenti olan Adıyaman’da, bu bereketli ve kıymetli topraklarda böyle bir fuarın yapılması işin önemini daha çok ortaya katıyor. Bu ilimiz için büyük bir başarı. İnşallah önümüzdeki zamanlarda da başka sektörlerde de ilimizde fuarlar yaparız” dedi.
AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise, Adıyaman’ın tarım alanında önemli bir konuma sahip olduğunu dile getirerek, “Bu tür etkinlikler son derece önemli ve bizlerde önemsiyoruz. Bu fuar merkezinin kurulmasından bu yana imkanlarımız olduğu sürece her fuara katılarak hemşehrilerimiz ile beraber olmaya çalıştık. Tarım olmazsa olmaz, dünya tarım üzerine dönüyor ve hepimizin destek vermesi gereken bir konu” diye konuşarak fuarın hayırlı olmasını diledi.
Yapılan konuşmaların ardından fuarın açılışı yapılarak davetliler alanı gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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