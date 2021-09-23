Adıyaman’da, Avrupa Spor Haftası etkinlikleri start aldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Herkes İçin Spor Federasyonu koordinesinde 81 ilde 2330 Eylül tarihlerinde düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinlikleri, Adıyaman’da, düzenlenen açılış töreni ile start aldı.

Yeni Mahalle Spor Salonunda Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından koordine edilen, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Avrupa Spor Haftası etkinliklerinin açılış törenine Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, farklı branşlardan sporcular, antrenörler, öğrenciler ve sporcu aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda konuşan Müdür Fikret Keleş, “Yaz spor okullarını muhteşem bir katılımla tamamladık. Umarım, Avrupa Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde, yaz döneminde başlattığımız sportif etkinliklerimiz artarak devam eder. Tüm dünyada geleneksel olarak her yıl 2330 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinlikleri çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle gerçekleştiriliyor. Her yaştan ve statüden bireyi bir araya getirerek hareket bilincini ve sağlıklı yaşam kültürünü arttıran, toplumda hareketlilik bilinci ile spora teşvik edici çeşitli sportif faaliyetlerle kutlanan önemli bir proje.

Bu süreçte bizim için gençlerimizin spora olan ilgisini artırmak ve canlı tutmak çok önemli. Tesislerimizden 7/24 faydalanan tüm Antrenörlerimizin hepsi sporcularımızın motivasyonu artırıcı antrenmanlarla gençlerimizin spordan uzak kalmaması için özveri ile çalışmalarına devam ediyor” diye konuştu.

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