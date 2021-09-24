Uyuşturucudan kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’ın Besni ilçesinde hakkında 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Adıyaman’ın Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A. isimli şahsın ilçede olduğu bilgisini alması üzerine şahsın bulunduğu yere operasyon düzenledi. Hakkında 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı.

‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan aranan şahıs çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.