Adıyaman'da PKK'ya finans sağlayan 2 kişiye gözaltı

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ADIYAMAN, (DHA) ADIYAMAN'da terör örgütü PKK'ya finans desteği sağladığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya finans desteği sağlandığı iddiasıyla 2 adrese operasyon düzenledi. Çeşitli dokümanlar ile dijital materyallerin ele geçirildiği adreslerdeki Y.E. ile K.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-09-24 12:08:31



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