Şüpheli şahsın taşıdığı paketten uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman’da, polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu şahsın taşıdığı paket içerisinde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif mahallesi Dursun Çavuş Cami yakınlarında A.B., isimli şahsın durumundan şüphelenen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şahsı durdurarak inceledi. Polis ekipleri şahsın taşıdığı paket içerisinde yaptıkları incelemede bin 120 adet sentetik uyuşturucu ecza hapı ele geçirdi. Şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Burada ifadesi tamamlanan şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.