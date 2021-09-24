Motosiklet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

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Adıyaman'da, kontrolden çıkan motosikletin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 AG 042 plakalı motosiklet, Adıyaman Kahta Karayolu Hasancık mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan Etem D., Mehmet Ç., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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