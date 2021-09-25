AFAD’dan ‘binadan tahliye’ eğitimi

Adıyaman İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğünde ‘binadan tahliye’ eğitimi verdi.

Çeşitli kamu kurumu ve kuruluşlarında aramakurtarma eğitimi veren AFAD ekipleri bu kez Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğünde eğitime devam etti. AFAd’a itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri de eşlik etti.

Yangın, deprem gibi doğal afetlerde binadan yaralının iple tahliye edilmesi senaryosu gerçekleştirildi.

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