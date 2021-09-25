Mezarlıkta vücudu toprağa gömülü bulunan bebeğin anne ve anneannesi gözaltında (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Adıyaman'da, mezarlıkta vücudu toprağa gömülü yeni doğan bebeği buraya bıraktıkları belirlenerek gözaltına alınan annesi ve anneannesi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-09-25 18:33:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.