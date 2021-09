Adıyaman bölgesi hakemleri yeni sezonu açtı

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği (TFFHGD) Adıyaman Şubesi yeni sezon açılışını yaptı.

Adıyaman Atatürk Stadında yapılan yeni sezon açılışına, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, TFFHGD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ata Yıldırım, TFFHGD Adıyaman Şube Başkanı Mustafa İnan, İl Hakem Kurulu Başkanı Sermet Toktaş, TFF İl Temsilcisi Ali Can Çelik, Saha Komiserleri Dernek Başkanı Naif Dünek, amatör spor kulüp başkanları, Gözlemciler ve hakemler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan TFFHGD Adıyaman Şube Başkanı Mustafa İnan, "20212022 Sezonu hakem ve spor camiasına hayırlı uğurlu olsun. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid19 pandemi döneminden dolayı her alanda olduğu gibi spor camiası oldukça zor günler geçiriyor. Bu zorlu süreçten sonra hakemler olarak göreve hazırız. Faır Playın planda olacağın bir yıl olması dileğiyle hepinizi saygı ile selamlıyorum” dedi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise programda yaptığı konuşmada, "Özveri isteyen bir görev icra eden hakemlerimizden sahada adalet dağıtmalarını istiyoruz. Tüm hakemlerimizi tebrik ediyorum. Yeni futbol sezonunda herkese başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise "Hakemlerimizin oldukça zor bir görev yaptıklarını biliyoruz. Hakemlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Yeni sezonda hakemlerimize başarılar dilerim" diye konuştu. Terfi eden hakemlere kokart takılması ve toplu fotoğraf çekiminim ardından açılış töreni sona erdi.

