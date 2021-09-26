Adıyaman FK: 0 - Hekimoğlu Trabzon Spor: 1

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TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Adıyaman Futbol Kulübü, Hekimoğlu Trabzon Spor’a 10 yenildi.

Adıyaman Futbol Kulübü, Hekimoğlu Trabzon Spor’u ağırladı. Adıyaman Atatürk Stadında oynanan maçı Eren Özyemişcioğlu yönetti.

Maçın ilk yarısında her iki takımdan da gol gelmeyince ilk yarı 00 beraber bitti.

Maçın 64.dakikasında Hekimoğlu Trabzon Spor oyuncusu Musa Caner Aktaş’ın vurduğu top fileyle buluştu. Maç 10 oldu. 4 Dakika uzatmalara gidilen maçtan başka gol olmayınca maç, 10 tamamlanarak sona erdi. Oynadıkları maçlardan üst üste yenilgiyle sahalardan ayrılan Adıyaman Futbol Kulübü’ne maç sonrası Adıyaman Futbol Kulübü taraftarları kulüp yöneticilerine ve sporculara tepki gösterdi.

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