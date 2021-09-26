Adıyaman´da minibüs devrildi: 10 yaralı

KAHTA (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN´ın simgelerinden Nemrut Dağına geziye giden üniversite öğrencilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Nemrut Dağı yakınlarında meydana geldi. Nemrut Dağı'na düzenlenen gezinin ardından kent merkezine dönmek üzere yola çıkan Adıyaman Üniversitesi öğrencilerini taşıyan Hasan Polat yönetimindeki 02 S 0011 plakalı minibüs, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile minibüsteki 9 üniversite öğrencisi yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta KAHTA (Adıyaman), (DHA)-
2021-09-26 21:49:50
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.