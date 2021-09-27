O gönüllerin birincisi Minik öğrencinin bayrak sevgisi Yarışmayı kaybetme pahasına bayrağı yerden alan öğrenci ödüllendirildi

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bu yıl okula başlayan öğrencinin bayrak duyarlılığı görenleri duygulandırdı.

Samsat Merkez İlkokulu tarafından hazırlanan 20212022 eğitim ve öğretim Yılı İlköğretim Haftası kutlama programında düzenlenen balon patlatma yarışmasında finale kalan iki öğrenci kıyasıya mücadele ederken Türk bayrağını yerde gören Ahmet Safvan Bilgin isimli öğrenci yarışmayı kaybetme pahasına bayrağı yerden aldı ve yarışmayı ikinci olarak tamamladı.

Görenler tarafından alkışlanan öğrencinin aslında birinci olabileceğini ifade eden Samsat ilçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, öğrenciyi alana çağırarak onu da ödüllendirdi. Daha sonra Okul Müdürü Mehmet Tepe, öğrenci ve öğretmeni Özlem Tekdemir'i makamına davet eden Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın kendilerine teşekkür ederek, öğrenciye çeşitli hediyeler ve çiçek verdi. 6 yaşındaki birinci sınıf öğrencisi Ahmet Safvan Bilgin, bayrağı çok sevdiğini, yerde gördüğü bayrağı kaldırırken ikinci olduğunu ama öğretmenleri tarafından kendisinin de birinci ilan edilerek ödüllendirildiğini söyledi.

Sınıf Öğretmeni Özlem Tekdemir ise "Bir öğretmen olarak görevimizden bir tanesi de öğrencilerimize vatan, millet, bayrak sevgisi aşılamaktır. Bunu Ahmet Safvan'da görebiliyoruz. Balon yarışmasındaki davranışından dolayı kendisini tebrik ediyorum" dedi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsat ilçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın ise yarışmada ikinci olan Ahmet Safvan'ın gönüllerde birinci olduğunu söyledi.

Akın, "15 Temmuz ruhunu, Çanakkale ruhunu yansıtan bu değerleri sunan Ahmet Safvan gibi kardeşlerimiz olduğu sürece Türkiye Cumhuriyetinin sırtı yere gelmeyecektir. Ben kendisini yürekten kutluyorum, teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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